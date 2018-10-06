Бэнкси отреагировал на самоуничтожение его картины на аукционе

Художник стрит-арта Бэнкси отреагировал на инцидент, произошедший во время торгов на аукционе, в ходе которых его картина самоуничтожилась сразу после того, как была продана. Речь идет о полотне «Девочка с воздушным шаром».

В комментарии, который Бэнкси оставил в Instagram, он был лаконичен: «Раз, два, продано».

Картина «Девочка с воздушным шаром» была создана художником в 2006 году, она существовала в единственном экземпляре. Во время торгов в Лондоне полотно самоуничтожилось сразу после того, как ушло с молотка за 1,4 миллиона долларов. Как выяснилось, в раму картины был встроен измельчитель бумаги.

Согласился ли покупатель приобрести картину, изрезанную на мелкие полоски, или же отказался от лота, остается неизвестным.