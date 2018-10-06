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Саудовский принц заявил о «возможном исчезновении» Китая и России с нефтяного рынка

Вадим Синицын
15:23 06.10.2018
Сын саудовского короля заявил, что ожидает резкого сокращения добычи в Китае и значительного снижения производства в Российской Федерации, что якобы может привести к исчезновению РФ из списка главных нефтяных игроков мира.
Саудовский принц заявил о «возможном исчезновении» Китая и России с нефтяного рынка
Фото: Mark Wilson, dpa, Globallookpress

Саудовский принц заявил о возможном исчезновении Китая и России с нефтяного рынка.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд дал свой прогноз относительно рынка нефти в будущем. По его мнению, уже в скором времени Эр-Рияд значительно нарастит добычу.

Принц высказался и о других участниках нефтяного рынка. Сын саудовского короля заявил, что ожидает резкого сокращения добычи в Китае и значительного снижения производства в Российской Федерации, что якобы может привести к исчезновению РФ из списка главных нефтяных игроков мира.

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1%, от 1% до 1,5%, а может, и больше. Некоторые считают, что после 2030 года он будет снижаться. Но мы считаем, что исчезнет много производителей. Так, например, мы думаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет с рынка лет через пять. И другие страны как игроки будут исчезать каждый день. Через 19 лет с сегодняшнего дня доля России сильно сократится, если она вовсе не исчезнет с рынка с десятью миллионами баррелей», - заявил саудовский принц в интервью Bloomberg.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК в июле 2018 года увеличили добычу нефти до 32,32 миллиона баррелей. По сравнению с показателем прошлого года число увеличилось на 40,7 тысячи баррелей. Вырасти показателю помогли такие страны, как Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Ирак.

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