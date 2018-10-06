Гвердцители: «Голос Кабалье навсегда останется в сердцах»

Эстрадная певица Тамара Гвердцители высказала сожаление в связи со смертью знаменитой оперной дивы Монсеррат Кабалье, скончавшейся 6 октября.

«Очень печальная весть, она великая певица. Я слушала ее смолоду», - рассказала артистка «Звезде».

Голос оперной певицы навсегда останется в сердцах миллионов людей, призналась Гвердцители.

«Мы счастливые люди, поскольку имели возможность слышать и видеть ее на сцене в самом расцвете сил. Навсегда останется в сердцах ее неповторимый голос», - добавила певица.

Всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне на 86-м году жизни. Похороны запланированы на 8 октября. Кабалье обладала техникой виртуозного пения, бельканто, в классических итальянских операх.