«Она была королевой жанра бельканто» - певица Казарновская о Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье навсегда останется в памяти жителей России и стран бывшего Советского Союза. Эта певица прославила жанр бельканто и вписала себя в историю оперы. Таким мнением поделилась со «Звездой» оперная певица Любовь Казарновская.

«Трагическая новость о кончине замечательной певицы, которая прославила жанр бельканто и была в нем действительно абсолютной королевой. Певица, которую любила вся страна, вся Россия, и страны СНГ, потому что она часто посещала страны бывшего Советского Союза и завоевала там невероятную любовь. Это певица, с именем которой связаны лучшие страницы итальянских опер. Особенно она запомнилась нам в партии Нормы», - поделилась Казарновская.

Монсеррат Кабалье умерла от продолжительной болезни в одной из испанских больниц в Барселоне. Туда ее госпитализировали в середине сентября из-за проблем с мочевым пузырем. Прощание с артисткой пройдет в понедельник, 8 октября.

Уход из жизни певицы потряс многих российских деятелей культуры. Соболезнования выразили музыкант Игорь Бутман, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Аида Гарифуллина, певец Николай Басков и многие другие.