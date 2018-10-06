Басков посвятит Кабалье свое выступление в Кремле

Николай Басков принял решение посвятить свой концерт 9 октября в Кремле оперной певице Монсеррат Кабалье, ушедшей из жизни в субботу утром, 6 октября. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Нет таких слов, чтобы выразить боль моей утраты... Скорблю... Прощай, моя Diva! 9 октября я буду петь для тебя...» - говорится в сообщении артиста.

В комментарии «Звезде» Басков добавил, что именно Кабалье дала ему в свое время «вокальные крылья» и стала своего рода «вокальной мамой».

«Она вдохнула в меня вокальную жизнь, определенное мастерство, технику и дала мне путевку на сцену», - признался он.

Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в Барселоне. Прощание с ней состоится 8 октября.