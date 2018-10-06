Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян

На Украине могут ввести биометрические визы для россиян, которые намереваются посетить страну. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, процесс создания банка биометрических данных уже запущен.

Подобные введения, по мнению министра иностранных дел Украины, необходимы, чтобы российская сторона якобы не могла осуществить никаких «манипуляций» по изменению идентичности и подделыванию документов.

«Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет», - цитирует дипломата УНИАН.

Помимо этого, Климкин сообщил о необходимости для российских граждан информировать украинскую сторону перед въездом в страну, а также о намерении следить за передвижениями россиян, находящихся на территории Украины.

Ранее Климкин заявлял, что за российскими дипломатами, которые находятся на Украине, ведется пристальное наблюдение, и предлагал ввести уголовное наказание за двойное гражданство с РФ.