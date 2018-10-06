Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян

Дарья Михалина
14:21 06.10.2018
Глава МИД Украины предложил ввести биометрический визовый режим с Россией.
Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян
Фото: Sebastian Kahnert, dpa , Globallookpress

На Украине могут ввести биометрические визы для россиян, которые намереваются посетить страну. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, процесс создания банка биометрических данных уже запущен.

Подобные введения, по мнению министра иностранных дел Украины, необходимы, чтобы российская сторона якобы не могла осуществить никаких «манипуляций» по изменению идентичности и подделыванию документов.

«Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет», - цитирует дипломата УНИАН.

Помимо этого, Климкин сообщил о необходимости для российских граждан информировать украинскую сторону перед въездом в страну, а также о намерении следить за передвижениями россиян, находящихся на территории Украины.

Ранее Климкин заявлял, что за российскими дипломатами, которые находятся на Украине, ведется пристальное наблюдение, и предлагал ввести уголовное наказание за двойное гражданство с РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.10.2018, 14:23
«Она вдохнула в меня вокальную жизнь» - Басков о смерти Кабалье
Дата06.10.2018, 04:01
Корабли Каспийской флотилии нанесли удар «Калибрами» по «противнику»
Дата05.10.2018, 02:23
Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата05.10.2018, 21:16
Названа дата первого полета военного самолета Ил-112В
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:10 Спорт
Видео
Роналду обвинил президента «Реала» в истории с изнасилованием
14:52 В стране и мире
Видео
«Она была королевой жанра бельканто» - певица Казарновская о Монсеррат Кабалье
14:21 В стране и мире
Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян
13:35 В стране и мире
мнение
Несостоявшая великая перемога: откуда у Украины взялись «бронекатера-невидимки»
11:59 В стране и мире
Видео
Картина Бэнкси за $1,4 миллиона самоуничтожилась после продажи на аукционе: видео
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ани Лорак подала на развод с мужем
Видео
«У меня есть бойлер»: Кличко поиздевался над страдающими без горячей воды киевлянами
Видео
Момент смертельного ДТП под Тверью попал на видеорегистратор
Видео
Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста
Пашинин оправдался после рассказа комбата о его «службе» в Донбассе
Видео
Бывший гендиректор «Алмаз-Антей» рассказал о радиусе действия С-300 в Сирии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.