«Она вдохнула в меня вокальную жизнь» - Басков о смерти Кабалье

Народный артист России Николай Басков прокомментировал «Звезде» смерть всемирно известной певицы Монсеррат Кабалье.

«Мне трудно говорить, передать словами боль утраты близкого мне человека», - рассказал Басков.

Он добавил, что для всего мира это выдающаяся певица, «легенда, голос которой всегда останется в сердцах миллионов людей».

«Певица, которая впервые соединила эстрадную и классическую музыку, спев с Фредди Меркьюри знаменитую "Barcelona"», - сказал российский певец.

По словам Баскова, после ее уроков него пропало ощущение боязни выходить на сцену. Кабалье дала ему «вокальные крылья».

«Для меня это вокальная мама, частица моей жизни. Она вдохнула в меня вокальную жизнь, определенное мастерство, технику и дала мне путевку на сцену», - добавил он.

Артист отметил, что Кабалье всегда поддерживала его в тяжелые моменты жизни.

Монсеррат Кабалье умерла сегодня, 6 октября, в одной из каталонских больниц в возрасте 85 лет. Точная причина смерти артистки не называется, но известно, что она страдала от заболевания желчного пузыря. Прощание с певицей пройдет 8 октября.