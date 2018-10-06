Юнкер заявил о неготовности ругаться с Москвой из-за «кибератак» на ОЗХО

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не собирается портить отношения с Россией из-за событий вокруг якобы совершенной «кибератаки» на ОЗХО, в которой власти Нидерландов обвинили Москву.

Он заявил, что Евросоюз должен поддерживать дипломатические отношения и диалог с Россией ради общей безопасности.

«Я не готов к ссоре с Россией, хоть и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах. Но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие», - рассказал Юнкер в интервью изданию Der Standard.

Напомним, 4 сентября спецслужбы Нидерландов заявили, что в апреле выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести кибератаку на ОЗХО. Как заявили голландские власти, россияне якобы хотели получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.

Выводы Нидерландов поддержали многие европейские страны, среди которых, например, Великобритания и Германия.

Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс выражает полную солидарность с обвинениями против России.