Пользователи iPhone XS Max жалуются на поломку верхнего динамика

Владельцы нового смартфона iPhone XS Max жалуются на нестабильную работу верхнего динамика. Обсуждение проблемы ведется на форуме Reddit, передает сайт iХBT.ru.

Как рассказывают пользователи, динамик периодически перестает работать во время просмотра видео или прослушивания музыки.

Проблема устраняется через некоторое время после перезагрузки гаджета. Отмечается, что работа динамика будет в норме после ближайшего обновления iOS.