В церкви Солсбери пройдет концерт «Из России с любовью»

В британском городе Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью».

Он состоится 13 октября в церкви Святого Мартина. В репертуаре значатся произведения Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Стоит отметить, что храм, в котором пройдет выступление, находится в трех километрах от дома Скрипаля, а реклама концерта была размещена прямо около Солсберийского собора.

Тем не менее, как передает издание Daily Mail позицию организатора концерта Джил Болтон, мероприятие было запланировано более года назад, и оно никак не связано с инцидентом, произошедшим в марте. Кроме того, она добавила, что жалеет о выборе названия.

«Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями», - заявила Болтон.

Она выразила надежду на то, что на концерт придут исключительно ценители музыки.