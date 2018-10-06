Сын Романа Карцева: последние слова папы были «Чем я тебе могу помочь?»

Сын известного юмориста Романа Карцева актер Павел Кассинский рассказал, какими были его последние дни.

По его словам, сначала у Карцева был инсульт. После него артист пришел в норму, начал ходить, а потом произошел инфаркт. Врачи вынужденно ввели его в искусственную кому.

«Врачи сразу сказали, что шансы выжить - 1-2%. Все-таки возраст. В искусственной коме он провел две недели. Умер во сне», - сказал Кассинский в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что Карцев умирал в реанимации, с ним была дочь, Елена Кассинская, «до конца сидела с ним».

«Мы с матерью были, попрощались. Сказали на ухо ему все что нужно. И больше не приходили. Я матери сказал, что не надо - очень тяжело. А сестра выдержала до последнего мига», - сказал актер.

Он рассказал, что Карцев лежал после инфаркта в тяжелом состоянии.

«Лежал с закрытыми глазами, вроде бы никак не реагировал. Я его поцеловал. И вдруг он открыл глаза и хрипло сказал: "Чем я тебе могу помочь?"» - сказал Павел.

Он добавил, что это были последние слова отца. После этого Карцев больше не мог говорить.

Роман Карцев умер 2 октября на 80-м году жизни. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Карцева похоронили на Троекуровском кладбище 4 октября.