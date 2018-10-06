Несостоявшая великая перемога: откуда у Украины взялись «бронекатера-невидимки»

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Не знаю, как вы, а я прежде относился с большой долей скептицизма к распространенному представлению о том, что у граждан, страдающих расстройствами сознания, бывает сезонное, например осеннее, обострение. Что ж, видимо, я ошибался! Потому что другого рационального объяснения многим ярким и странным заявлениям этой недели у меня просто нет. Вот, например.

Командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регулав в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что его судно оказалось «невидимым» для российских кораблей. Когда «Кременчуг» сопровождал украинские корабли «Донбасс» и «Корец» во время перехода в Азовское море до Керченского пролива, катерам якобы удалось дойти «вообще незамеченными». Как утверждает Регулав, это стало возможным благодаря небольшому размеру, радиопоглощающим обводам корпуса и специальной окраске.

О эти невидимые украинские бронекатера! Специальные стремительные обводы! И суперневидимая серая краска! Как говорится, настало время просто удивительных историй! Но мы же не будем. Грешно смеяться над... верно? И не будем рассказывать про возможности российских радаров и корабельной ПВО. Чтобы не расстраивать украинских моряков, а то мало ли. И еще. Командира катера «Кременчуг» Регулава тоже, знаете, можно по-человечески понять. Всякий моряк любит свое судно, невзирая на его боевые возможности или размеры. И если он верит, что его посудина невидима… Зачем разрушать чистую, искреннюю веру молодого человека в волшебство, сказки и Деда Мороза, договорились?

Вообще, переход двух потрепанных морем и жизнью судов украинского флота через Керченский пролив в Азовское море на этой неделе продолжил обрастать в украинской прессе просто потрясающими мифами, легендами и душераздирающими подробностями. И эта история имеет все шансы вскоре дорасти до настоящего героического эпоса. Вроде «Илиады» с «Одиссеей». Уже появились рассказы про боевые группы, вооруженных до зубов матросов, брандспойты и маскировочные сети.

Ну а поскольку задуманная Киевом провокация не удалась, теперь только и остается, что надувать щеки, сочиняя максимально красочные байки про очередную несостоявшуюся великую перемогу. Но мы же договорились не смеяться над больными людьми, особенно во время осеннего обострения. Тем более что историями про катера-невидимки на неделе дело не ограничилось. Еще случай. Три дня назад украинского министра обороны Полторака не пустили на заседание НАТО. Дали от ворот поворот. Обидно, унизитительно. А когда пришло письмо с мотивировкой отказа, выяснилось, что участие Киева в министерской встрече 3-4 октября заблокировала Венгрия. Украинская делегация пролетела, как говорится, как фанера над Брюсселем.

И это, судя по всему, стало последней каплей в давно тлеющем конфликте по поводу выдачи венгерских паспортов жителям украинского Закарпатья. Состоялась взаимная высылка консулов. Украина объявила персоной нон грата венгерского, Будапешт - украинского. После чего министр иностранных дел Климкин очень сильно обиделся. По принципу «а нас-то за шо?».

«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международное право, венгерские законы и действуем так, как положено дипломатам», - ответил Климкин.

Ну да, ну да. Именно как и положено украинским дипломатам. Которые в самые сжатые сроки умудрились создать конфликты и перессориться практически со всеми соседями. От Белоруссии до Венгриии и Польши. Не говоря уже о России. Ну и на этих дипломатических всплесках симптомы осеннего обострения на Украине совсем не закончились.

В четверг Верховная рада Украины приняла несколько документов, по сути, представляющих собой универсальные инструменты для расправы с неугодными или инакомыслящими. Первое постановление - это одновременно и донос, и директивное требование к Совету по национальной безопасности и обороне Украины ввести санкции против - внимание! - сразу семи телеканалов. По мнению законодателей, такие вещатели, как «112 Украина» и News One, занимаются антиукраинской деятельностью и распространяют «пропаганду государства-агрессора». Также депутаты Рады приняли в первом чтении закон о государственном языке, означающий, по сути, тотальную украинизацию и жесткое вытеснение из любых сфер языков национальных меньшинств, включая русский.

В этом законе предложено ввести тюремное заключение до трех лет! Знаете, за что? Я процитирую: «публичное неуважение и игнорирование закона» о том, что единственным государственным и официальным языком в Украине является украинский. А кто будет следить и определять вот эту самую степень публичного неуважения или игнорирования? Кто?

Активисты в балаклавах? Экзальтированные писательницы, которые орали на говорящих по-русски кассиров и кидались в них мелочью? А теперь, если закон пройдет все чтения, у националистов и радикалов появится абсолютное, ничем не ограниченное право вызвать полицию или языкового инспектора - кстати, в народе их уже окрестили «шпрехенфюрерами» - и упечь за решетку любого, подчеркиваю, любого, кто говорит на рабочем месте по-русски. Понятно, на чьей стороне будет и суд. Есть в этом законе про книгоиздание только на украинском, кинопоказ - на 90% украинский, высшее и среднее образование - только на украинском.

А еще законопроект предлагает полностью перевести на украинский язык всю медицину! А это уже вопрос не языка, а жизни и смерти! Ну и представьте себе ситуацию. Украинская поликлиника. Врач и пациент. Что делать, если второй не может толком рассказать о своих болячках, а первый при этом просто боится перейти на понятный обоим язык, не зная, вдруг перед ним провокатор, засланный казачок, стукач или языковой инспектор? И если он вдруг скажет, к примеру, не «вупирко», а «хирург» или не «дишковиця», а «бронхит», огромный штраф неминуем. И здесь остается только посочувствовать тем, по кому этот закон о госязыке пройдет как асфальтовым катком. Впрочем, что это я все про Украину? Ведь осеннее обострение наблюдается не только у наших соседей, но практически повсеместно.

Вот, например, на днях Хиллари Клинтон, выступая на конференции журнала «Атлантик», недолго думая, сравнила пресловутое «российское вмешательство» в избирательную кампанию ни много ни мало с терактами 11 сентября. Я даже процитирую «Это первый раз, когда... мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали».

Нет, я понимаю, что пожилая женщина-политик все еще глубоко переживает поражение, но чтобы оно настолько глубоко сказалось на когнитивной системе? В подтверждение моего тезиса, что это осень влияет на процессы раскоординации мышления, речевых функций и реальности, могу привести еще несколько совершенно дивных заявлений американских деятелей. Вот помните, например, внезапную идею про морскую блокаду российских поставок нефти на Ближний Восток? Там в голове говорящего - явные проблемы не только с географией, но и с недооценкой реальных возможностей Вооруженных Сил России.

Или заявление посла США при НАТО, который вдруг пообещал превентивно уничтожать некие российские ракеты чуть ли не на этапе производства. Потом, кстати, ему пришлось оправдываться: как бы не так поняли.

Но вот знаете что? Все эти сумасбродные идеи - на самом деле явный признак того, что история с «российским вмешательством» уже практически выдохлась. Эта страшилка не работает, приходится придумывать новые. Да и Россия по большому счету уже никого не пугает. Теперь главная угроза - не мы, а Китай!

Как сообщает агентство Bloomberg в сенсационном расследовании, эксперты по кибербезопасности обнаружили в некоторых электронных устройствах, поставленных из Китая, шпионские микрочипы. Оборудование закупалось для нужд крупных государственных и коммерческих структур США. Жертвами атаки могли стать почти 30 компаний, в том числе Amazon и Apple. По некоторым данным, это же оборудование использовалось в центрах обработки данных Министерства обороны США, при проведении операций беспилотных самолетов ЦРУ, а также в бортовых сетях военных кораблей ВМФ.