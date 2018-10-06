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Гергиев напомнил о невероятной ценности работ Монсеррат Кабалье

Дарья Михалина
12:40 06.10.2018
Худрук Мариинского театра надеется, что новое поколение певцов извлечет для себя максимум полезного из ее записей.
Фото: Евгений Одиноков , РИА Новости

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил сожаление по поводу смерти испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье. Он отметил, что из жизни ушла «большая певица».

Кроме того, по словам творческого деятеля, наиболее ценны ранние записи певицы - 60-х, 70-х и 80-х годов.

«О ней нужно судить именно по тем выдающимся работам», - заявил он «Звезде».

Гергиев подчеркнул, что Кабалье прожила долгую и счастливую жизнь и выступала на ведущих мировых сценах. И, несмотря на все сложности, ее слушали и любили в СССР.

«Я надеюсь, что молодое поколение и особенно молодое поколение наших певцов будет извлекать максимум полезного для себя из ее записей», - добавил он.

Напомним, Кабалье умерла сегодня, 6 октября, в одной из каталонских больниц в возрасте 85 лет. Точная причина смерти не называется, однако известно, что певица страдала от заболевания желчного пузыря.

Прощание с артисткой пройдет в понедельник, 8 октября.

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