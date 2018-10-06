По делу о гибели 13 человек в ДТП под Тверью задержан первый подозреваемый

В рамках уголовного дела по факту гибели 13 человек в ДТП в Тверской области задержан директор ООО «ТрансАвто». Об этом «Звезде» сообщили в Следственном комитете России.

«С задержанным проводятся следственные действия. На предприятии изъяты техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», - уточнили в ведомстве.

Именно компании ООО «ТрансАвто» принадлежала маршрутка, врезавшаяся накануне утром, 5 октября, в автобус на автодороге Тверь - Ржев. ДТП случилось в районе деревни Некрасово.

Помимо гибели 13 человек, в этой аварии еще трое получили ранения. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии, водитель маршрутки грубо нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом.