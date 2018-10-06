Картина Бэнкси за $1,4 миллиона самоуничтожилась после продажи на аукционе: видео

Одна из самых известных картин английского художника стрит-арта Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за 1,4 миллиона долларов.

В ходе аукциона, как только раздался удар молотка, в зале прозвучала сирена, а полотно начало спускаться вниз, после чего ее искромсал встроенный в раму шредер на глазах у всех присутствующих.

Очевидцы сняли необычный инцидент на видео и выложили его в соцсети. Предполагается, что пранк был запланирован самим Бэнкси заранее.

«Девочка с воздушным шаром» является одной из самых узнаваемых работ художника. Впервые она появилась в 2002 на берегу Темзы, после чего Бэнкси перенес работу на полотно. Картина посвящена погибшим в Сирии детям и малолетним беженцам.