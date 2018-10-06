Это была глыба: Пенкин о смерти Монсеррат Кабалье

Сегодня, 6 октября, на 86-м году жизни скончалась знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье. Известный российский певец Сергей Пенкин прокомментировал «Звезде» новость о ее смерти.

«Опять подтверждается то, что в этом году уходят такие глыбы, целая эпоха. Во-первых, это была замечательная оперная дива. Во-вторых, это целая история - Олимпийские игры, когда Монсеррат Кабалье пела с Фредди Меркьюри», - сказал исполнитель.

«Это была глыба, это была личность. Очень жаль, что такие люди уходят. Самое плохое, что ничего взамен не появляется», - добавил он.