«Большая потеря всей мировой культуры»: Бутман о смерти Монсеррат Кабалье

Российский и советский саксофонист и народный артист России Игорь Бутман прокомментировал новость о смерти испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье. По его мнению, Кабалье была великой артисткой.

«Очень жаль, что уходят лучшие примеры оперного пения», - заявил саксофонист «Звезде».

Бутман добавил, что смерть Кабалье - это «большая потеря всей мировой культуры». Он выразил соболезнования по случаю ухода певицы из жизни, напомнив, что она была не только талантливой исполнительницей, но и другом России.

Напомним, Кабалье скончалась в больнице Барселоны на 86-м году жизни. Официальная причина смерти пока не называлась, однако известно, что на протяжении последних лет женщина страдала от заболевания желчного пузыря.

Кабалье стала известна благодаря своей технике виртуозного пения, бельканто, а также исполнению ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.