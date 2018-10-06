Народный художник СССР Александр Шилов отмечает 75-летний юбилей

Знаменитый российский и советский художник-живописец и портретист Александр Шилов отмечает сегодня 75-летний юбилей. Он работает практически каждый день, по словам художника, у него еще множество невоплощенных идей.

Среди своих важнейших проектов Шилов называет выставку «Они сражались за Родину», где представлены портреты защитников Отечества.

Выставка на Тверском бульваре - лишь часть огромной коллекции работ художника о настоящих героях войны, которая хранится в его галерее на Знаменке. Чтобы писать лица разведчиков, Шилову пришлось договариваться с главой Службы внешней разведки.

«Благодаря им я стал по-другому относиться к жизни, потому что понял, что передний край защиты Отечества - это самый священный долг, они его исполняли и исполняют, благодаря им Россия держится на плаву», - рассказал Шилов.

Весь выставочный зал - это будто история в лицах - летчиков, разведчиков, офицеров и простых солдат. Чтобы найти героев для своих сюжетов, Шилов изучает страну изнутри, путешествует по отдаленным деревням.

По его словам, главная задача - заставить говорить глаза, чтобы в них читалась вся судьба. Все свои картины Шилов пишет с натуры и погружается в биографию каждого из героев, судьбу некоторых из них художнику даже удалось изменить. Например, судьбу пулеметчика, который потерял обе ноги. Он жил в хрущевке на пятом этаже без лифта и поднимался к себе в квартиру, подтягиваясь на руках.

«Хочу сказать, не хвалясь, этот портрет был в 1989 году на выставке, пришло все Политбюро во главе с Горбачевым, долго стояли у этого портрета, спросили, как он живет. Где же благодарность за его подвиги? И он получил однокомнатную квартиру на первом этаже», - отметил Шилов.

Выставку «Они сражались за Родину» посещал и президент, он заинтересовался портретом разведчика Джорджа Блейка, бывшего офицера МИ6, который по собственным убеждениям перешел на сторону Советского Союза.

Художник передал государству больше 1200 работ - большую часть дня всегда проводит в мастерской, через дорогу от галереи. Но над чем работает сейчас, он не говорит никому.