Аида Гарифуллина выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье
Оперная певица умерла в результате продолжительной болезни в одной из каталонских клиник.
Фото: imago stock&people, Globallookpress
Российская оперная певица Аида Гарифуллина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни прославленной дивы Монсеррат Кабалье. Она скончалась утром 6 октября в Барселоне.
«Она была одной из лучших! Покойся с миром», - написала Гарифуллина на своей странице в Instagram.
Монсеррат Кабалье умерла в результате продолжительной болезни в одной из каталонских клиник. Туда ее госпитализировали около месяца назад из-за проблем с мочевым пузырем.
Оперной певице было 85 лет. Прощание с ней состоится в понедельник, 8 октября.