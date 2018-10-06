Аида Гарифуллина выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

Российская оперная певица Аида Гарифуллина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни прославленной дивы Монсеррат Кабалье. Она скончалась утром 6 октября в Барселоне.

«Она была одной из лучших! Покойся с миром», - написала Гарифуллина на своей странице в Instagram.

Монсеррат Кабалье умерла в результате продолжительной болезни в одной из каталонских клиник. Туда ее госпитализировали около месяца назад из-за проблем с мочевым пузырем.

Оперной певице было 85 лет. Прощание с ней состоится в понедельник, 8 октября.