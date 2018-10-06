В Москве с аншлагом прошел юбилейный концерт Ансамбля имени А. В. Александрова

В Концертном зале имени П. И. Чайковского прошел праздничный концерт в честь юбилея Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. В пятницу, 12 октября, коллективу исполнится 90 лет.

В зале не осталось ни одного свободного места. Билеты на будущие представления коллектива также раскуплены.

Музыканты, певцы и танцоры показали свой лучший репертуар. Были представлены произведения из золотого фонда: военные и народные песни, оперные арии и даже старинные романсы.

Одним из ключевых моментов выступления стало исполнение «Священной войны». На призыв хора «встать стране» зрители в знак уважения поднялись со своих мест.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова существует с 1928 года. В его первом составе было лишь 12 человек. На сегодняшний день это самый большой военно-музыкальный коллектив в России. Он был назван в честь первого музыкального руководителя Александра Васильевича Александрова, автора музыки гимна России и песни «Священная война».