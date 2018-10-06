В правительстве Испании соболезнуют в связи со смертью Монсеррат Кабалье

Глава испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной дивы Монсеррат Кабалье. Певица умерла утром в субботу, 6 октября, в Барселоне.

«Печальная весть. Умерла великий посол нашей страны, ее оперное сопрано было признано на международном уровне. Голос и нежность Монсеррат Кабалье навсегда останутся с нами», - написал глава Кабмина Испании в Twitter.

Кабалье скончалась в одной из каталонских больниц в возрасте 85 лет. В последнее время оперная певица страдала от заболевания желчного пузыря.

Прощание с Монсеррат Кабалье пройдет в понедельник, 8 октября.