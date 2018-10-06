Названа дата похорон Монсеррат Кабалье

Всемирно известная певица Монсеррат Кабалье скончалась в больнице Барселоны на 86-м году жизни.

По информации издания El Espanol, похороны артистки пройдут в полдень 8 октября.

Кабалье была госпитализирована в больницу в середине сентября. В последнее время она страдала от заболевания желчного пузыря, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в окружении семьи певицы. Официальная причина смерти пока не называлась.

Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения, бельканто, и исполнением ролей в классических итальянских операх Доницетти, Россини и Беллини.

Всемирная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила в партии Лукреции Борджиа заболевшую оперную звезду Мэрилин Хорн в одноименной опере Доницетти.