Названа дата похорон Монсеррат Кабалье
Прославленная оперная артистка была госпитализирована в больницу в середине сентября. Официальная причина смерти пока не называлась. Ей было 85 лет.
Фото: imago stock&people, Globallookpress, Alexander Keltik, Russian Look
Всемирно известная певица Монсеррат Кабалье скончалась в больнице Барселоны на 86-м году жизни.
По информации издания El Espanol, похороны артистки пройдут в полдень 8 октября.
Кабалье была госпитализирована в больницу в середине сентября. В последнее время она страдала от заболевания желчного пузыря, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в окружении семьи певицы. Официальная причина смерти пока не называлась.
Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения, бельканто, и исполнением ролей в классических итальянских операх Доницетти, Россини и Беллини.
Всемирная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила в партии Лукреции Борджиа заболевшую оперную звезду Мэрилин Хорн в одноименной опере Доницетти.