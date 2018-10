Мелания Трамп расцвела, отправившись в Африку без мужа

Супруга американского президента Мелания Трамп прибыла в Африку с шестидневным визитом в рамках гуманитарной программы «Be Best». Она побывала сразу в нескольких странах, среди них Гана, Малави и Кения.

В последнем государстве первая леди США посетила местную достопримечательность - Национальный парк. Там Мелания Трамп покормила слонят и встретилась с местными детьми.

Фотографии первой леди США из Африки разлетелись по соцсетям. Интернет-пользователи отмечают, что на них Мелания выглядит намного счастливее, чем со своим мужем.

She's probably just happy to be away from the disaster her husband has created. And from him as well.