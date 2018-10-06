Мелания Трамп расцвела, отправившись в Африку без мужа

Супруга американского президента Мелания Трамп прибыла в Африку с шестидневным визитом в рамках гуманитарной программы «Be Best». Она побывала сразу в нескольких странах, среди них Гана, Малави и Кения.

В последнем государстве первая леди США посетила местную достопримечательность - Национальный парк. Там Мелания Трамп покормила слонят и встретилась с местными детьми.

Фотографии первой леди США из Африки разлетелись по соцсетям. Интернет-пользователи отмечают, что на них Мелания выглядит намного счастливее, чем со своим мужем.

«Я уже почти два года пишу о Мелании Трамп и никогда не видела ее радостнее, чем сейчас, с этим слонятами», - заявила журналистка CNN Kate Bennet.

She's probably just happy to be away from the disaster her husband has created. And from him as well. — NonDeplorable (@Braveswyn) 5 октября 2018 г.

«Она, наверное, просто очень счастлива находиться вдали от того ужаса, который натворил ее муж. И от него самого», - говорится в одном из комментариев.

«#лучшийотпуск - тот, что вдали от мужа», - пишет другой интернет-пользователь.

В рамках гуманитарной программы Мелании предстоит навестить еще одну страну, Египет, перед возвращением домой, в США.