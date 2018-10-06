Климкин рассказал, чем грозит Украине закрытие генконсульств РФ

Киев способен контролировать деятельность российских дипломатов на Украине и не будет закрывать генконсульства России потому, что данный шаг может привести к зеркальным мерам.

Климкин добавил, что в настоящее время между двумя государствами нет как таковых дипотношений.

«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире передачи «Тема дня» на канале «UA: Харьков».

Он отметил, что сегодня в России находятся почти 3 миллионов украинцев. По его словам, периодически против них ведутся провокации, поэтому присутствие консульств Украины в Российской Федерации необходимо для того, чтобы помогать своим гражданам.

Также Климкин рассказал, что за российскими дипломатами, которые находятся на Украине ведется пристальное наблюдение, поэтому они не могут работать в таком же режиме, в котором работали до 2014 года. Как заявил министр, российские дипломаты часто занимаются деятельностью, которая якобы свойственна спецслужбам, в связи с территории Украины высылают тех, кто по мнению властей, представляют угрозу для страны.