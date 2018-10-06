На Галапагосских островах похитили более сотни редких черепах

Более 120 слоновых гигантских черепах, находящихся под угрозой исчезновения, были похищены на Галапагоссах. Об инциденте сообщили в министерстве охраны окружающей среды Эквадора.

Кража произошла на острове Исабела. Всего были похищены 123 редких черепахи. Стоит отметить, что в дикой природе насчитывается не более ста тысяч пресмыкающихся данного вида.

Личности преступников не были установлены. В настоящий момент полиция ведет расследование. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего на Галапагосах обитают 11 видов гигантских черепах. В 1978 году острова были внесены в Список объектов всемирного наследия по инициативе ЮНЕСКО.