Скабеева объяснила, почему назвала гостя идиотом в прямом эфире

Телеведущая Ольга Скабеева, которая ранее в эфире ток-шоу «60 минут» назвала одного из гостей – общественного деятеля Никиту Исаева – идиотом, после чего выгнала мужчину из студии, заявила, что не собирается отказываться от собственных слов.

«Я считаю, что человек, который живет в России и называет ее родной для себя страной, не может произносить вслух такие вещи», - пояснила она.

В разговоре с изданием «Собеседник» женщина подчеркнула, что она выразила «личное оценочное суждение» и такова ее «принципиальная позиция».

Напомним, недавней темой эфира ток-шоу «60 минут» являлся внесенный на рассмотрение в Раду закон, по которому понятие «русский мир» приравнивается к пропаганде. Исаев высказался за внесение изменений в законодательство, после чего Скабеева попросила мужчину покинуть студию.