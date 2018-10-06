Более 6,5 тысяч детей пропали в Мексике

Более 6,5 тысяч детей и подростков пропали без вести в Мексике за последние десять лет. Как следует из данных национального реестра, это цифра составляет 18% от общего числа пропавших - всего их 37435 человек.

Власти связывают это с тем, что распространение наркотиков в стране набирает обороты. Наркоторговцы в последнее время начали вести активный бизнес даже в тех уголках Мексики, которые ранее считались благополучными.

«Эту проблему заминают. В любой другой стране это был бы скандал. Но тут все иначе», - цитирует The Guardian главу местной ассоциации по защите прав детей Хуана Мартина Переса Гарсию.

Мексиканцы продолжают пропадать без вести и цифры пугают, несмотря на то, что с декабря 2012 года в стране начались активные рейды в отношении наркокартелей, в том числе с привлечением военных. На высшем уровне руководство страны тем не менее не признает масштаб проблемы, отмечает издание.

Кроме того, добавляет газета, власти Мексики зачастую не спешат начинать искать пропавших детей, поэтому людям приходится проводить расследования самостоятельно.