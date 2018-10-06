Названы лучшие и худшие такси Подмосковья

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья после проверок официальных таксопарков выявило лучших и худших компаний региона за третий квартал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Рейтинг составлялся с учетом количества ДТП, штрафов и нарушений ПДД, среднего возраста таксопарка, а также наличия на машинах автомобильной атрибутики и некоторых других обозначенных в законодательстве требований.

Тремя лучшими компаниями в Подмосковье названы ООО «Альянс», ООО «Московское Городское Такси» и ИП Малкин. В них зарегистрировано 88, 55 и 39 автомобилей соответственно.

В тройку худших компаний вошли ООО «Футен-Р», где зарегистрировано 25 автомобилей, ИП Степанов В.В с 12 машинами и ООО «Регионлогистик», в автопарке которого находятся 729 такси.

Отмечается, что в отношении компаний, которые заняли последние места рейтинга, Минтрансом будет проведена дополнительная проверка.