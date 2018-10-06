Автобус на полном ходу врезался в жилой дом во Владивостоке

Во Владивостоке в пятницу вечером произошла авария с участием автобуса.

Как сообщает портал VL.ru, ДТП случилось перед остановкой «Авангард». Как рассказали очевидцы, автобус двигался со стороны Гайдамака.

На спуске водитель транспортного средства понял, что у автобуса отказали тормоза. Для того чтобы минимизировать последствия ДТП, шофер принял решение въехать в здание.

По другой информации, на дорогу неожиданно выбежал пешеход, из-за этого водителю пришлось резко выкрутить руль вправо.

Отмечается, что автобус также зацепил припаркованный автомобиль. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.