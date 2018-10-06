Назван главный герой сериала по мотивам «Звездных войн»
Премьера шоу запланирована на вторую половину следующего года.
Фото: Greg Sorber, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Режиссер и сценарист Джон Фавро раскрыл первые официальные подробности, которые касаются будущего сериала.
По его словам, события сериала будут развиваться между 6 и 7 эпизодом звездной саги. Центральным персонажем шоу станет мандалорец. Будущей сериал будет носить название Mandalorian. Как заявил Фавро, фанатов звездной саги ждет новый воин, а не Боба или Джанго Фетты, сообщает Deadline.
К команде возможно присоединится режиссер Дейв Филони, снимавший «Звездные войны: Повстанцы». Нового героя в сериале может Педро Паскаль.
Премьера шоу запланирована на вторую половину следующего года. В сериале будет восемь эпизодов.