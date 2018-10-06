Назван главный герой сериала по мотивам «Звездных войн»

Режиссер и сценарист Джон Фавро раскрыл первые официальные подробности, которые касаются будущего сериала.

По его словам, события сериала будут развиваться между 6 и 7 эпизодом звездной саги. Центральным персонажем шоу станет мандалорец. Будущей сериал будет носить название Mandalorian. Как заявил Фавро, фанатов звездной саги ждет новый воин, а не Боба или Джанго Фетты, сообщает Deadline.

К команде возможно присоединится режиссер Дейв Филони, снимавший «Звездные войны: Повстанцы». Нового героя в сериале может Педро Паскаль.

Премьера шоу запланирована на вторую половину следующего года. В сериале будет восемь эпизодов.