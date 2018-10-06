На Украине намерены закрыть часть Азовского моря из-за военных учений

Часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области на время закроют с 9 по 12 октября в связи с запланированными на этот период украинскими учениями, в ходе которых пройдут артиллерийские стрельбы. Об этом в соцсетях сообщил журналист Андрей Клименко.

В своем посте он также указал координаты зоны и точное время стрельб.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов призвал страну быть готовой к «военным действиям со стороны России». Он добавил, что в связи с якобы имеющейся опасностью украинские военные проведут серьезные учения, а также планируется усиление береговой охраны.