На курортах Сочи выпал снег

В Сочи на горных вершинах хребта Аибга на высотах, которые расположены выше 1900-2000 метров над уровнем моря выпал снег. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Горки Город».

Ранее снег выпадал на отметках выше трех тысяч метров и почти сразу таял. В этот раз на высотах ниже двух тысяч метров температуры опустились ниже ноля градусов.

В 2017 году на Аибге первый снег выпал 3 октября, а в 2016 году - 24 сентября. Как рассказали представители курорта, скорее всего в ближайшее время снежный покров подтает, но сезон катания на лыжах и сноубордах уже близко.