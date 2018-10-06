Королеву Елизавету II выселяют из Букингемского дворца

К 2025 году британской королеве Елизавете II предстоит выехать из Букингемского дворца в связи с запланированным в резиденции ремонтом, стоимость которого составит приблизительно 460 миллионов долларов.

Во дворце будет полностью заменена проводка и система отопления. К работам приступили уже в апреле текущего года, а их завершение планируется на 2027 год.

По словам представителям королевы, ремонт планируется провести так, чтобы не сильно потревожить королеву Великобритании Елизавету II и ее супруга Филиппа.

«Королева - чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце», - передает слова представителей королевы BBC.

В настоящий момент часть старой электропроводки уже заменена, идут работы по реновации Восточного крыла.