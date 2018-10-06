Чудесное воскрешение: белка ожила после массажа сердца

В штате Миннесота произошел интересный случай – 19-летний Крис Феликс на машине случайно задел белку свой машиной, после этого она потеряла сознание.

Молодой человек не растерялся и, чтобы спасти жизнь пострадавшему животному, сделал ему массаж сердца. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как белка лежит на спине и Феликс пальцем осторожно надавливает в область сердца.

После проделанной процедуры белка пришла в себя и убежала.