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Саудовская Аравия отказалась платить США за безопасность

Дарья Михалина
06:35 06.10.2018
Саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд опроверг слова Трампа о зависимости страны от США.
Саудовская Аравия отказалась платить США за безопасность
Фото: Ray Tang, Globallookpress

Саудовская Аравия отказалась платить США взамен за свою безопасность. Об этом рассказал саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Саудовской Аравии необходимо принять предложение США по оказанию защиты, так как, отказавшись от него, страна не продержится и двух недель.

«На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно», - передает слова принца Bloomberg.

Он добавил, что с начала установления отношений между двумя странами, саудовская сторона всегда платила за американские товары.

Салман Аль Сауд отметил, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, Саудовская Авария приняла решение на десять лет оснастить свою армию, закупив порядка 60% вооружения у Штатов. При этом предполагалось, что остальные 40% будут произведены в стране, однако с использованием американских технологий. На все Саудовская Аравия намеревалась потратить около 400 миллиардов долларов.

«Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах», - подчеркнул принц.

Кроме того, по его словам, это должно поспособствовать экономическому росту в обеих странах и укреплению безопасности Саудовской Аравии.

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