Экс-главу Евротоннеля столкнули под поезд метро в Лондоне

Бывший глава Евротоннеля, 91-летний Роберт Мальпас чуть не погиб в лондонском метро после того, как его толкнул на рельсы неизвестный мужчина.

Как сообщает British Transport Police, злоумышленник подбежал к пожилому мужчине и резко толкнул его под поезд, когда тот уже подъезжал к станции. Это попало на камеры, установленные в подземке. Очевидцы происшествия помогли Мальпасу взобраться на платформу обратно.

Злоумышленника удалось задержать. В британской полиции рассказали, что им оказался 46-летний Пол Кроссли. При этом, полицейские отметили, что мужчина уже проделывал подобные «фокусы». В апреле 2018 года он уже пытался столкнуть на пути еще одного пассажира. Тогда мужчине удалось удержаться на платформе.

После данного инцидента Кроссли отправили под суд и признали виновным в двойном покушении на убийство. На слушаниях мужчина заявил, что выбирал жертв наугад и хотел их «только напугать».