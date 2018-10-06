Сотни древних фигурок Будды нашли в Лаосе

Сотни древних фигурок Будды и других реликвий нашли в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг. Как сообщает издание Vientiane Times, возраст находок составляет около 2000 лет.

Обнаруженные фигурки Будды изготовлены из золота, серебра, бронзы, дерева и других материалов. А их размер варьируется от 8 до 10 см. Все они перемещены на исследование и хранение в безопасное место.

Находка стала первым важным археологическим открытием, сделанным за много лет в Саваннакхете.

Богато украшенная ступа XVI века Тад Инг Ханг, высотой около девяти метров, является одним из самых узнаваемых символов Лаоса и местом поклонения для буддистов. По преданию, в ней хранится часть позвоночника Будды.