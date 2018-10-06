BMW отзывает более 450 автомобилей Mini Countryman в России

Немецкий автоконцерн BMW отзывает из России 467 автомобилей Mini Countryman серии F60 в связи с отсутствием в них защитного кожуха для насоса высокого давления, так как брак может привести к возгоранию авто при ДТП.

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), при аварии возможно повреждение насоса высокого давления, это может вызвать вытекание топлива и сгорание машины.

Отмечается, что речь идет о машинах, проданных с января 2017 года по настоящее время.

Все ремонтные работы оплатит компания. На отозванных автомобилях производитель бесплатно установит защитный насос высокого давления.