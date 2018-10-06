Голландия назвала ГРУ одной из лучших разведок мира

Глава Службы разведки и безопасности Нидерландов заявил, что российское Главное разведывательное управление (ГРУ) является одной из лучших спецслужб в мире.

«Я не люблю рейтинги, но ГРУ находится на верхних позициях в этой сфере», - заявил Онно Айкелсхайм агентству Reuters.

Кроме того, он добавил, что российская спецслужба является «явной угрозой».

4 сентября спецслужбы Нидерландов заявили, что в апреле выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести кибератаку на ОЗХО. Подозреваемые якобы имели дипломатические паспорта. Амстердам заявил, что в числе прочего россияне хотели получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.