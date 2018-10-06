Новый трейлер «Аквамена» был опубликован в Сети

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала пятиминутный трейлер фильма «Аквамен», мировая премьера которого состоится 13 декабря.

Видео было размещено на площадке видеохостинга YouTube.

Картина режиссера Джеймса Вана рассказывает об Артуре Карри, который является наполовину человеком, наполовину морским богом. Подростком Карри обнаружил у себя редкие способности – умение дышать под водой и общение с рыбами.

Аквамену предстоит одолеть сводного брата, объявившего войну всему внешнему миру, а также стать Королем Атлантиды, поскольку он является законным наследником.