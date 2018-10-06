Танкисты США оценили российский танк Т-14 «Армата»

Экипаж американского танка М1 «Абрамс» на условиях анонимности поделился с журналистом издания Business Insider своими впечатлениями о российском танке нового поколения T-14 «Армата».

По словам американских военных, российская боевая машина «в целом эффективна». И оснащена повышенной системой защиты для танкистов, поскольку ее экипаж, состоящий их трех человек, находится в изолированной бронированной капсуле. Так что ему не страшен даже взрыв боеприпасов.

Однако есть в «Армате», по мнению американцев, и недостатки. Например, автоматическая система заряжания танка. Интервьюируемые считают, что если бы машина заряжалась вручную, это было бы быстрее и эффективнее. Кроме того, военные США предположили, что полностью автоматизированная башня «Арматы» может подвести экипаж в случае осечки.

«Оружие должно работать в любых условиях и при любых особенностях местности. Русские любят создавать такие вещи, как автомат Калашникова: его можно бросить в грязь, но он все равно будет стрелять. Поэтому, мне кажется, придумывая "Армату", они буквально выпучили свои глаза из орбит, пытаясь быть изобретательными», - заявил собеседник Business Insider.

В августе стало известно, что Вооруженные Силы России начали получать новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.