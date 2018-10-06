Ни одна победа не совершается без помощи Бога - Александр Лосев поддержал идею возведения храма ВС РФ

Главный храм Вооруженных Сил РФ, строительство которого ведется в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот», призван объединить понятия веры, армии и общества.

Было решено, что храм будет строиться исключительно на добровольные пожертвования, а идею его появления поддержали многие наши известные соотечественники. В числе них генеральный директор АО «УК Спутник» Александр Лосев.

«Воинский храм – это место духа, место славы и памяти. Наши предки в древности шли в бой со словами "С нами Бог", потому что верили, что ни одна победа не совершается без помощи Бога. С божьей помощью бывают победы, спасаются люди, в смертельных боях выживают солдаты, а те, кто погиб, получают славу за то, что положили жизнь свою за других людей, за спасение Родины.

Традиция воинских храмов идет из глубокой древности. Самый известный храм – это Морской Никольский собор в Кронштадте. Храм Христа Спасителя – памятник воинской славы Отечественной войны 1812 года, как и Спасо-Бородинский монастырь на Бородинском поле.

И хорошо, что эта традиция продолжается, потому что наши Вооруженные силы – это не просто наша опора, наша защита, национальное единство и безопасность. Они объединяют лучшие духовные качества, которые основаны на ценностях служения, единства, братства по оружию, самоотречения и самопожертвования ради своей страны.

Поэтому возведение воинского храма в парке "Патриот" имеет глубокий духовный смысл, который выражается преемственностью поколений военнослужащих в объединении всех защитников нашей Родины. И это единение, эта духовность проявляется в наших святынях и храмах. А еще в России есть традиция строить храм всем миром, на пожертвования всех людей. И я призываю всех пожертвовать на строительство воинского храма в парке "Патриот", который будет главным храмом армии России», - сказал Александр Лосев.