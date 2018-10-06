«У меня есть бойлер»: Кличко поиздевался над страдающими без горячей воды киевлянами

Мэр Киева Виталий Кличко оправдался за то, что жителям украинской столицы приходится жить без горячей воды. По его словам, для функционирования центрального отопления необходимы поставки газа, с которыми возникли перебои.

Отрывок беседы с журналистами, был опубликован YouTube канале газеты «Украинская правда».

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», - заявил мэр города.

На вопрос о том, как он сам живет без горячей воды, Кличко ответил, что у него есть бойлер и призвал киевлян также стать независимыми от центрального водоснабжения, установив водонагреватель в своих квартирах. При этом мэр столицы Украины признал, что не у всех горожан есть на это средства.

Жители Киева провели без горячей воды все лето, а в некоторых районах города ее нет до сих пор. Также в городе не начался отопительный сезон, а состояние систем водоснабжения вызывает не мало беспокойств у простых обывателей.