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«У меня есть бойлер»: Кличко поиздевался над страдающими без горячей воды киевлянами

Наталья Вальханская
03:17 06.10.2018
Жители Киева провели без горячей воды все лето, а в некоторых районах города ее нет до сих пор.
Видео: Украинская правда, YouTube

Мэр Киева Виталий Кличко оправдался за то, что жителям украинской столицы приходится жить без горячей воды. По его словам, для функционирования центрального отопления необходимы поставки газа, с которыми возникли перебои.

Отрывок беседы с журналистами, был опубликован YouTube канале газеты «Украинская правда».

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», - заявил мэр города.

На вопрос о том, как он сам живет без горячей воды, Кличко ответил, что у него есть бойлер и призвал киевлян также стать независимыми от центрального водоснабжения, установив водонагреватель в своих квартирах. При этом мэр столицы Украины признал, что не у всех горожан есть на это средства.

Жители Киева провели без горячей воды все лето, а в некоторых районах города ее нет до сих пор. Также в городе не начался отопительный сезон, а состояние систем водоснабжения вызывает не мало беспокойств у простых обывателей.

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