В Чернобыле запустили первую солнечную электростанцию

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию мощностью 1 МВт.

Как пишет Deutsche Welle, церемония открытия состоялась 5 октября. По данным издания, станцию построили в 100 метрах от саркофага, скрывающего атомный реактор, который взорвался в 1986 году.

Несмотря на повышенный уровень радиации в данной местности, украинское правительство намерено заново начать промышленное освоение этой территории. Киев планирует возвести еще несколько солнечных и ветряных электростанций.

Агентство Reuters пишет, что проект солнечной электростанции стоимостью 1 млн евро реализуют украинская энергокомпания «Родина» и немецкая Enerparc AG. Отмечается, что солнечная станция пользуется льготными тарифами, которые гарантируют определенную цену за электроэнергию.

Весной в Чернобыли заработали туры для туристов на все энергоблоки Чернобыльской атомной электростанции. Также любопытные и интересующиеся могут посетить смотровую площадку на новый саркофаг.