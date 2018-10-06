Житель Петербурга съездил в отпуск и лишился четырехкомнатной квартиры

Пенсионер из Санкт-Петербурга лишился жилья, пока находился в отпуске за границей. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Кировского района города, указав, что стал жертвой мошенников.

Как сообщается на сайте ведомства, о том, что у заявителя больше нет квартиры, пенсионеру стало известно в сентябре. Как оказалось, некие злоумышленники продали его жилье еще в июле, а впоследствии перепродали еще раз.

При этом, несмотря на факт сделки, никаких договоров и договоренностей на отчуждение своего имущества пенсионер не подписывал, и денег за квартиру не получал. А о том, что он больше не является собственником, узнал, когда запросил квитанцию о наличии задолженностей по оплате ЖКХ за период своего отсутствия в стране.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 150 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение). Материалы проверки направлены в следственные органы.