Посольство РФ направило ноту в МИД Британии с требованием фактов о «кибератаках»

Российское посольство в Лондоне 5 октября направило ноту в МИД Великобритании с требованием незамедлительно предоставить факты по обвинениям в «кибератаках» на сети британского внешнеполитического ведомства и военной лаборатории в Портон-Дауне.

По словам пресс-секретаря диппредставительства, Москва неоднократно предлагала Лондону провести экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если таковые имеются. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат добавил, что ничем не аргументированные и не подкрепленные обвинения Лондона, отказывающегося от цивилизованного диалога, «сеют атмосферу страха и недоверия в британском обществе».

Ранее постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Анк Бейлевельд обвинил РФ в попытках осуществления серии кибератак в коомпьютерные системы Форин оффиса и химлаборатории Портон-Даун. После и Германия присоединилась к обвинениям России в «кибератаках»