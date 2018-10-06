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Грузия готова принять российских экспертов в лаборатории Лугара

Василиса Морозова
02:29 06.10.2018
Сотрудники лаборатории имени Ричарда Лугарда в Тбилиси разрешили российским экспертам убедиться в безопасности проводимых в ней исследований.
Грузия готова принять российских экспертов в лаборатории Лугара
Фото: Daniel Schoenen, Globallookpress

Российским экспертам разрешили посетить грузинскую лабораторию под Тбилиси, чтобы проверить на законность ее деятельность и убедиться в безопасности проводимых в ней исследований.

Как пишет РИА Новости, руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паат Имнадзе пригласил россиян ознакомиться с лабораторией Лугара, где, по данным экс-министр госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, могли тестировать токсичный химический препарат на жителях страны.

«Мы всегда готовы принять российских экспертов, любых желающих. Приходите, осмотрите и убедитесь, что здесь ничего близкого к тому, что говорят, не происходит», — заявил Имнадзе.

Ранее в Минобороны РФ заявили со ссылкой на Гиоргадзе, что деятельность американских специалистов в биолаборатории центра Лугара на территории Грузии повлекла смерть 73 граждан страны.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что производились испытания препарата, который изготовила компания экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда. По его словам, даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах не фиксируется такое огромное количество смертельных случаев.

В МИД России заявили, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории Лугара, в которой могли проводить эксперименты над людьми с летальным исходом.  

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