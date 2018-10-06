В Microsoft прокомментировали удаление личных файлов пользователей

Американская компания Microsoft отреагировала на сообщения жителей разных стран о том, что операционная система Windows 10, установленная на их компьютерах, начала сама удалять личные файлы пользователей из папки «Мои документы». Это произошло после того, как они обновили систему в октябре.

В Microsoft заявили, что компания начала заниматься расследованием этого инцидента. Как сообщил представитель компании изданию Business Insider, система Windows 10 будет предлагать своим пользователям установить обновление October Update 2018 после 9 октября. Подразумевая, что те продвинутые пользователи, которым уже удалось обновить оборудование, сделали это самостоятельно.

Напомним, у пользователей из разных стран, обновивших систему, пропали файлы из папки «Мои Документы», а также некоторые медиафайлы – музыка, видео и фотографии. Для тех, у которых не было резервной копии данных, ошибка обновления операционной системы стала роковой, так как восстановить файлы оказалось невозможно.