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Кебабы из лотоса и цветочное панно с именем Путина – интересные нюансы визита лидера РФ в Индию

Константин Худолеев
01:55 06.10.2018
Индийский колорит в переговоры российского призидента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди привнесло меню обеда: подавали кебабы из стебля лотоса с соусом из манго.
Фото: пресс-служба президента России

Неформальная часть переговоров российского лидера Владимира Путина, прибывшего с визитом в Нью-Дели и индийского премьер-министра Нарендры Моди прошла во время обеда, что для саммитов такого уровня не экзотика.

Индийский колорит в переговоры привнесло меню обеда. В Индии много вегетарианцев, поэтому меню было изначально разделенным: для тех, кто ест мясо, и тех, кто его не ест. Можно было бы предположить, что все было сдобрено карри, но удивили индийцы совсем другим. Например, подавали кебабы из стебля лотоса с соусом из манго.

Кроме того, во время трапезы перед гостями выступал ансамбль, который исполнял песни из кинофильмов раджи Капура и русскую «Калинку-малинку».

Официальная часть переговоров прошла в Хайдарабатском дворце, который является символом независимости страны и особо охраняется от обезьян, живущих прямо в центре одиннадцатимиллионного мегаполиса. Неформальная встреча продолжилась в пятизвездочном отеле, где и жила российская делегация. На входе в гостиницу было установлено приветственное панно, выполненное из живых цветов, с именем российского президента.

При этом, даже во время саммита, постояльцы гостиницы не почувствовали на себе существенных ограничений - купались в бассейне, ходили в рестораны. То есть вне конференц-зала сложно было даже представить, что где-то здесь и сейчас вершатся судьбы мира.

Российско-индийская сделка вызвала переполох задолго до ее подписания. Однако Индия оказалась уверена, что Вашингтон не захочет потерять ее емкий оборонный рынок, поэтому документ на поставку российской техники на рекордную сумму был подписан в максимально благоприятной атмосфере. Таким образом, он полностью оправдал название совместного заявления – «Россия — Индия: надежное партнерство в меняющемся мире».

Главный итог переговоров состоит не только в том, что заключен целый ряд двусторонних соглашений между Россией и Индией, а в том, какой посыл всему миру был дан на встрече Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди.

Контракт на поставку пяти полков зенитных ракетных систем С-400 стратегическому партнеру РФ, что не раз подчеркивали в ходе этого визита лидеры двух стран, является сигналом о том, что мир по-настоящему становится многополярным. Участники международных отношений договариваются на взаимовыгодных условиях без оглядки на то, какая реакция за этим может последовать со стороны тех, кто привык верить в собственное исключительное право диктовать свои условия всему земному шару.

Напомним, в США был принят специальный закон, который грозит вторичными санкциями тем странам, которые, несмотря на их недовольство, покупают российские вооружения и сотрудничают с российским ОПК. Несмотря на это, контракт стоимостью более 5 миллиардов долларов заключен, кроме того, Индия покупает у России четыре новейших фрегата.

Также во время визита Путина был заключен ряд соглашений в области энергетики, космонавтики, транспорта. Между РФ и Индией налажена разработка и производство совместной продукции военного назначения, поддерживаются регулярные контакты по линии министерств обороны и генеральных штабов стран, ведется работа по повышению боеготовности ВС.

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