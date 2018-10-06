Израиль заявил, что Сирию не спасут российские C-300

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что Дамаск не спасут от израильских ударов с воздуха поставленные недавно в Сирию российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

По словам Ханегби, которого цитирует газета «Гаарец», в Израиле есть «лучшие самолеты в мире» - это американские стелс-истребители F-35. Развертывание сирийской армией С-300 не сможет ограничить их возможностей, поскольку российские комплексы якобы даже не могут засечь американские самолеты.

Ранее сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд отметил в интервью, что появление у Дамаска российских зенитно-ракетных комплексов станет сдерживающим фактором для Израиля.

Решение России о поставках С-300 в Сирию стало ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая атаку израильских ВВС, сбила российский самолет Ил-20. Москва возложила ответственность за случившееся на Израиль.