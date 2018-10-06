Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Израиль заявил, что Сирию не спасут российские C-300

Валентина Пескова
01:43 06.10.2018
В стране полагают, что С-300 не защитят Дамаск от израильских ударов с воздуха, поскольку у Тель-Авива есть американские истребители F-35, которые российские ЗРК якобы не могут засечь.
Израиль заявил, что Сирию не спасут российские C-300
Фото: iaf.org.il

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что Дамаск не спасут от израильских ударов с воздуха поставленные недавно в Сирию российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

По словам Ханегби, которого цитирует газета «Гаарец», в Израиле есть «лучшие самолеты в мире» - это американские стелс-истребители F-35. Развертывание сирийской армией С-300 не сможет ограничить их возможностей, поскольку российские комплексы якобы даже не могут засечь американские самолеты.

Ранее сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд отметил в интервью, что появление у Дамаска российских зенитно-ракетных комплексов станет сдерживающим фактором для Израиля.

Решение России о поставках С-300 в Сирию стало ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая атаку израильских ВВС, сбила российский самолет Ил-20. Москва возложила ответственность за случившееся на Израиль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.10.2018, 01:55
Кебабы из лотоса и цветочное панно с именем Путина – интересные нюансы визита лидера РФ в Индию
Дата05.10.2018, 18:25
Встреча стального «адмирала»: новый фрегат Черноморского флота пришел в Севастополь
Дата05.10.2018, 02:23
Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата05.10.2018, 21:16
Названа дата первого полета военного самолета Ил-112В
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:17 В стране и мире
«У меня есть бойлер»: Кличко поиздевался над страдающими без горячей воды киевлянами
02:52 В стране и мире
Житель Петербурга съездил в отпуск и лишился четырехкомнатной квартиры
00:20 В стране и мире
МИД Украины предложил ввести уголовное наказание за двойное гражданство с РФ
23:38 В стране и мире
Американского адмирала впечатлили возможности ракеты «Калибр»
22:52 В стране и мире
Миру грозит дефицит шоколада из-за России – Bloomberg
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста
Видео
Жестокая дуэль шершня и мыши попала на видео
Пашинин оправдался после рассказа комбата о его «службе» в Донбассе
Видео
Бывший гендиректор «Алмаз-Антей» рассказал о радиусе действия С-300 в Сирии
Видео
Смертельный трюк: в Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся
Будь я из СБУ, сам бы за него взялся – комбат Пашинина рассказал о его «службе» в Донбассе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.